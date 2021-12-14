Богдан заявил о неофициальных зарплатах "слуг народа" в долларах

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что народные депутаты от Слуги народа получают доплаты в долларах за «нужные» голосования, сообщает Новое время.

Журналист Дмитрий Гордон во время интервью задал Богдану вопрос, получают ли «слуги народа» зарплаты в конвертах. Тот ответил, что «слышал, платят».

"…Я видел плахту, как это работает. У депутата есть зарплата — условно, скажем, 20 [тысяч] не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается. Там такие плахты раздают: вот за этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал".

По словам экс-главы ОП, Национальное антикоррупционное бюро не реагирует, так как у Специализированной антикоррупционной прокуратуры до сих пор нет руководителя:

«Уже полтора года не назначают. А если назначат — что? Начнутся же облавы».

Ранее о том, что народные депутаты от Слуги народа получают денежное вознаграждение за принятие законопроектов, а за пропуск голосования их могут штрафовать, заявляла шеф-редактор LB.UA Соня Кошкина.