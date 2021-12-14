Востребованный NFT случайно продали за $3 тысячи вместо $300 тысяч

Востребованный невзаимозаменяемый токен (NFT) cлучайно продали примерно за $3000, что составляет одну сотую его рыночной цены﻿, сообщает Новое время.

Речь идет об одном из NFT коллекции Bored Ape Yacht Club («яхт-клуб скучающей обезьяны»). В нее входит около 10 000 цифровых артов, которые также называют обезьяно-аватарами.

Владелец Bored Ape под номером 3547 допустил опечатку, когда выставлял NFT на продажу в интернете. NFT был мгновенно куплен автоматизированным аккаунтом и снова выставлен на продажу почти за $250 тысяч.

Продавец собирался выставить NFT на продажу за 75 ETH, но случайно выставил за 0,75 ETH ($2,989 тыс.).

Бот-покупатель заплатил очень высокую комиссию в размере 8 ETH ($32 тыс.), чтобы транзакция прошла мгновенно.