Сосиски за 2 тысячи: киевский супермаркет удивил скидкой

Один из киевских супермаркетов ошарашил украинцев "щедрой" скидкой. Так, на прилавке появились сосиски из индейки, которые якобы стоили 2 тысячи гривень, а теперь их уценили более чем в 15 раз, сообщает УНИАН.

"Щедрую" скидку заметил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Он сфотографировал странный ценник и показал его на своей странице в Facebook.

"Обожаю подобные акции. Интересно были ли покупатели по 2000 грн за 1кг" , - пошутил о завышенной цене сосисок Несмеянов.

Ценник действительно выглядит странным. На нем указано, что сосиски из индейки якобы стоили 1 тысячу 963 гривень, но благодаря "щедрой" скидке в 93% покупатели смогут приобрести полуфабрикаты почти за 120 гривень.

Однако супермаркет едва ли согласился бы настолько снижать цену. Скорее всего, в ценнике была указана завышенная изначальная стоимость. Таким образом супермаркет мог попытаться создать видимость "невиданной щедрости".

В комментариях пользователи указали, что такой ценник мог появиться не из-за хитрости администраторов, а из-за ошибки программы. Многие шутят, что мало кто из покупателей поверит в такую "щедрость", поэтому едва ли такая акция будет эффективной.