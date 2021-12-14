В Сенате США предложили вернуть в оборонный бюджет поправку по "СП-2"

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

В обмен республиканцы обещают поддержать кандидатуры американских послов в ряде стран.

По данным издания The Hill, Тед Круз обсудил свое предложение по "Северному потоку-2" с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний заинтересован в скорейшем назначении послов.

В свою очередь Чарльз Шумер заявил, что выдвинул Теду Крузу встречное предложение. При этом лидер демократов в Сенате не уточнил, о чем именно шла речь.

Напомним, 7 декабря Палата представителей США исключила из проекта оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".