Instagram спрогнозировал тренды среди молодежи на 2022 год

Социальная сеть Instagram составила прогноз социальных трендов среди молодежи на 2022 год. Исследование акцентировало внимание на интересах поколения Z. Так, в трендах будет осознанность, бережное отношение к природе и новая мода, совсем непохожая на "люкс", сообщает УНИАН.

Итоги опроса компания уже опубликовала в сети. В документе указано, что в исследовании принималось во внимание мнение 1200 человек, возрастом от 14 до 23 лет.

Юмор и мемы

Тренд на абсурдный юмор пойдет на спад. А вот мемы о криптовалютах, фермах для майнинга и инвесторах, которые вкладываются в биткоины, станут более популярными.

Благотворительность и социальная активность

Более половины опрошенных рассказали, что они следят за аккаунтами организаций, которые занимаются благотворительностью или активизмом. Молодежь планирует жертвовать больше денег для нуждающихся и на решение проблем с экологией. Также поколение Z хочет больше знать о социальной повестке, поэтому подростки хотят читать больше информации об этом.

Еда и готовка

В 2022 году в трендах окажется домашняя пища. Молодежь будет стремиться изучать новые рецепты. Среди трендов, которые уже выделил Instagram, есть домашняя выпечка хлеба, молекулярная кухня и правила смешивания коктейлей.

Здоровье и спорт

Треть опрошенных заявила о важности медитаций и эмоционального благополучия. Психическое здоровье окажется в трендах среди молодежи. Поколение Z хочет заботиться о ментальном состоянии, но и не планирует забывать о здоровом теле.

В 2022 году в трендах окажутся домашние тренировки. Почти половина опрошенных уже практикует занятия спортом по видео и онлайн-тренировкам.

Игры и контент

В 2022 году в трендах продолжат находиться онлайн-игры, которые стали более популярными на фоне карантинов и локдаунов. Набирать популярность будут стримы и VR-концерты в игровых вселенных. Также молодежь все больше интересуется NFT.

"Каждый пятый опрошенный ждет выпуска большего количества виртуальных вещей от крупных брендов, чтобы иметь возможность одевать своего цифрового аватара" , — указано в исследовании.

Карьера и образование

Почти все опрошенные заявили, что образование все же является опытом, который получают в реальном мире. Однако более половины представителей поколения Z считает, что высшее образование теряет свою ценность.

В 2022 году молодежь будет ответственно относиться к работе, однако многие расценивают труд лишь возможностью для заработка. Почти 70% опрошенных считают, что работа является частью обязанностей, но не основной частью жизни человека. На фоне этого практически столько же молодых людей заявили, что готовы получать меньше денег, но работать более "осмысленно".

Красота и мода

В 2022 году молодежь, уставшая от домашней одежды и спортивных костюмов, которые большинству приходилось носить во время карантинов, перенесет в мир моды желание видеть больше радости. Поколение Z хочет отойти от "тяжелого люкса", на смену ему придет "темная академия". Приверженцы этого течения любят классику, философию и стремятся быть похожими на студентов из Оксфорда.

Еще одним трендом, который прогнозирует Instagram, является "гоблинкор" - тяга к нейтральным природным оттенкам и всему естественному. Такое течение эксперты считают переосмыслением готики. Молодежь будет стремиться создавать образы из винтажной одежды, многие готовы покупать ее в секонд-хендах и противостоять тем самым избыточному производству.

В тренде также будет веганская косметика - "чистые" средства, созданные исключительно из растительных компонентов. В 2022 году станет модным "косметический минимализм" - использование минимума товаров и средств.