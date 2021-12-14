Провал операции по "вагнеровцам": Гордон выдвинул неожиданную версию

К "сливу" информации из Офиса президента относительно операции по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" может быть причастна Мария Левченко - жена уволенного заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.﻿ Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон, сообщает Украина 24.

Комментируя скандальное увольнение Гогилашвили, Гордон заявил:

"Я рассуждаю вслух - человек на посту замминистра внутренних дел, как пишут уже все и показывают скрины, имеет российское гражданство. Российское гражданство на посту заместителя министра внутренних дел! Ребята, куда деваться дальше, что дальше говорить? Это не все. Он, оказывается, был судим в Российской Федерации, имеет приговор суда. То есть он еще был судим. И это еще не все. Высшее образование у него, оказывается, получено перед самым назначением на пост. Надо проверить - он купил диплом или что это было? Гражданин России, как пишут все, судимый в России, наверняка не имевший высшего образования, не имеющий никакого опыта работы в органах внутренних дел и вообще в каких-либо органах, вообще никакого опыта не имеющий, занимающийся реабилитацией наркозависимых людей, говорят, сам бывший наркозависимый, становится заместителем министра внутренних дел. Но это еще не все - он получает из рук президента орден "За заслуги".

По словам журналиста, в результате скандала с Гогиашвили стало известно, что он муж помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко.

"Теперь о Марии Левченко - она очень хорошая женщина, очень хороший человек. Я ее лично знаю. Это не просто правая рука Владимира Зеленского, это тень Владимира Зеленского. Это человек, который знает все. Она с Владимиром Александровичем много лет еще с "Квартала"... Мария Левченко, как свидетельствуют руководители наших силовых структур и спецслужб, постоянно сидит в кабинете Владимира Зеленского и слышит все разговоры, имеющие признаки государственной тайны, не имея допуска к государственной тайне. Мария сидит в кабинете, слышит и знает все. А муж Марии - гражданин Российской Федерации, судимый в РФ, с сомнительным высшим образованием, бывший наркозависимый" , - подчеркнул он.

Как заявил Гордон, "это развал государства, и в этом виноват лично Владимир Зеленский".

"У Владимира Александровича оказывается замминистра внутренних дел - гражданин России, а его жена знает все государственные тайны. А теперь скажите мне - не связан ли провал вагнеровцев, спецоперации и прочие провалы наших спецслужб с тем, что по этой цепочке сливается особо важная информация прямо в Россию?" , - отметил журналист.

По его словам, "ни одна собака на этот вопрос не ответит".

"Они будут молчать, жаться, опускать глаза, нести чушь, и никто не скажет ничего. Они не считают нужным это даже говорить, с людьми объясняться" , - добавил Гордон.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет" , — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.