Мэр Днепра назвал экс-главу ОП Богдана одутловатым животным

Мэр Днепра Борис Филатов обрушился с критикой на бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана и журналиста Дмитрия Гордона, который взял у него большое интервью, сообщает Новое время.

В частности, Филатов назвал Богдана «животным», а Гордона «проституткой».

"Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста и сыпет откровениями" , — заявил мэр Днепра.

В то же время, Филатов сообщил, что не намерен комментировать «бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем мусорам в нашей стране» .

Мэр Днепра также вспомнил историю о его споре с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что если до к определенной дате не начнет работу мост в городе, то он уйдет в отставку.

Филатов опубликовал фрагмент интервью, в котором Андрей Богдан рассказывает, что Зеленский изначально собирался каким-то образом отстранить мэра, а идею с мостом президенту подсказал он.