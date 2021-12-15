15 декабря 2021 - праздники, приметы и что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Международный день чая, День Заменгофа (праздник эсперантистов), сообщает УНИАН.

В Украине - День работников суда, в США - День Билля о правах, День капкейка, День кошачьих пастухов, День имбирно-пряничного латте, День "Носите жемчуг", в Нидерландах - День королевства, в Греции - День памяти жертв "Греческой операции" НКВД.

Памятные даты 15 декабря, годовщины и события

В 1791 году в США вступил в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к Конституции. Документ реализует идею равенства всех граждан Америки. Непосредственным источником Билля считается Декларация о правах Вирджинии 1776 года, созданная Джорджем Мейсоном. Положения Билля и на сегодня имеют высшую юридическую силу и прямое действие.

В случае противоречия актов Конгресса положениям Билля, Верховный суд США признает последние недействительными. Билль о правах использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года, и аналогичных документов, действующих во многих странах мира.

15 декабря 1821 года было учреждено Французское географическое общество.

15 декабря 1884 года в США было зарегистрировано Общество Сторожевой башни.

В 1840 году прах Наполеона Бонапарта был перевезен в Париж.

В 1965 году был совершен первый групповой полет американских космических кораблей "Джемини-7" и "Джемини-6А". Впервые в космосе одновременно находились четыре астронавта - Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд.

В 1966 году французским ученым О. Дольфусом в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна был открыт его десятый спутник, названный Янусом.

В 2000 году был остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Станция была полностью выведена из работы.

15 декабря 1972 года была создана организация ООН по охране окружающей среды ЮНЕП. К числу основных задач ЮНЕП относится разработка глобальной экологической программы и содействие ее реализации в рамках ООН, выступления в защиту природной среды земного шара, развитие партнерских отношений с другими подразделениями Организации Объединенных Наций, а также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, в частности, научных, молодежных и других организаций, частного сектора. Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 декабря чтит память пророка Аввакума. Предки у святого просили крепкий сон для детей. В народе день назвали "Аввакум Ледяной".

Что сегодня нельзя делать

Не желательно вспоминать плохое прошлое, плакать и грустить. Лучше рассчитаться с долгами.

Приметы на 15 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

стоит плохая погода - такой она будет до 30 января;

звезды ярко светят - к морозу;

вокруг луны появился темный круг - к метели.

Именины 15 декабря

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия и Сергея.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева