Украина пойдет на компромисс с РФ, если его одобрит народ – Данилов

Украинская власть допускает возможность того, что страна может пойти на компромисс с Российской Федерацией, однако это должно происходить не за счет интересов нашего государства. Кроме того, такое решение должны одобрить украинцы, сообщает Обозреватель.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента во вторник.

При этом чиновник подчеркнул: идти на уступки в том, что предлагает Россия, Украина не будет. Он также добавил, что страна-агрессор в требованиях повышает планку. По мнению Данилова, это делается для того, чтобы вызвать другие страны на разговор.

"Общение нужно, но не за счет нашего суверенитета. Компромисс возможен, но важно понимать, что у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить" , – подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что уступить и отдать свою территорию и нарушить Конституцию Украина никогда не согласится.

Данилов признал, что угроза со стороны РФ есть, она началась в 2014 году, однако ситуация находится под контролем. При этом чиновник добавил, что все может измениться в любой момент. По его словам, после разговора американского президента Джо Байдена с главой украинского государства Владимиром Зеленским, ситуация со скоплением российской военной мощи, не изменилась.