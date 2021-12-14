Кабмин ожидает рекордный приток инвестиций
Кабинет министров ожидает иностранных инвестиций на уровне $6,5 млрд по итогам 2021 года. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме UkraineInvest MAKE in UA, сообщает Корреспондент.
"В этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет", – сказал глава правительства.
Он отметил, что в Национальной экономической стратегии утвержден показатель инвестиций размере 15 млрд долларов ежегодно начиная с 2025 года.
"Амбициозная цель. Но благодаря нашей совместной работе она абсолютно достижима", – заверил Шмыгаль.
Премьер назвал семь ключевых приоритетов, на которых концентрируется правительство и которые будут способствовать развитию экономики и привлечению инвестиций:
- качественная имплементация закона о государственной поддержке инвестиционных проектов с крупными инвестициями;
- дальнейшая диджитализация, уменьшение бюрократической нагрузки, а также поддержка IТ-сектора.
- уменьшение роли государства в экономике через приватизацию государственных предприятий, а также развитие государственно-частного партнерства и концессий в разных отраслях: от портов и дорог до газодобычи.
- завершение земельной реформы. Поддержка сельского хозяйства через развитие системы орошения, а также поддержку проектов со значительной добавленной стоимостью.
- запуск индустриальных парков.
- дешевые и длинные деньги на развитие.
- правильный дизайн рынка.