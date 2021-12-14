Кабмин ожидает рекордный приток инвестиций

Кабинет министров ожидает иностранных инвестиций на уровне $6,5 млрд по итогам 2021 года. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме UkraineInvest MAKE in UA, сообщает Корреспондент.

"В этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет" , – сказал﻿ глава правительства.

Он отметил, что в Национальной экономической стратегии утвержден показатель инвестиций размере 15 млрд долларов ежегодно начиная с 2025 года.

"Амбициозная цель. Но благодаря нашей совместной работе она абсолютно достижима" , – заверил Шмыгаль.

Премьер назвал семь ключевых приоритетов, на которых концентрируется правительство и которые будут способствовать развитию экономики и привлечению инвестиций: