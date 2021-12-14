Кабмин ожидает рекордный приток инвестиций

Кабмин ожидает рекордный приток инвестиций
Фото: Денис Шмыгаль

Кабинет министров ожидает иностранных инвестиций на уровне $6,5 млрд по итогам 2021 года. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме UkraineInvest MAKE in UA, сообщает Корреспондент.

"В этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет", – сказал﻿ глава правительства.

Он отметил, что в Национальной экономической стратегии утвержден показатель инвестиций  размере 15 млрд долларов ежегодно начиная с 2025 года.

"Амбициозная цель. Но благодаря нашей совместной работе она абсолютно достижима", – заверил Шмыгаль.

Премьер назвал семь ключевых приоритетов, на которых концентрируется правительство и которые будут способствовать развитию экономики и привлечению инвестиций:

  • качественная имплементация закона о государственной поддержке инвестиционных проектов с крупными инвестициями;
  • дальнейшая диджитализация, уменьшение бюрократической нагрузки, а также поддержка IТ-сектора.
  • уменьшение роли государства в экономике через приватизацию государственных предприятий, а также развитие государственно-частного партнерства и концессий в разных отраслях: от портов и дорог до газодобычи.
  • завершение земельной реформы. Поддержка сельского хозяйства через развитие системы орошения, а также поддержку проектов со значительной добавленной стоимостью.
  • запуск индустриальных парков.
  • дешевые и длинные деньги на развитие.
  • правильный дизайн рынка.

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