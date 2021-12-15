ГБР задержало копа, сбывавшего наркотики в помещении суда

В Харьковской области задержали полицейского, который продавал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора, сообщает УНИАН.

По данным Государственного бюро расследований, полицейский Чугуевского райуправления входил в состав конвоя, который перемещал арестованных из Харьковского следственного изолятора до суда.

Оперативники установили, что мужчина умудрялся передавать наркотики задержанным даже в помещении суда. Он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали во время возвращения в СИЗО. Деньги полицейский получал во время продажи или впоследствии от родственников арестованных.

Мужчину задержали во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливаются каналы поступления наркотиков к полицейскому.