Минфин продал почти 11 млрд грн облигаций

Минфин продал почти 11 млрд грн облигаций

Министерство финансов привлекло 10,77 млрд гривен на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы ведомства, всего было предложено девять выпусков ценных бумаг, в том числе два – номинированные в долларах и евро. Срок обращения и ставки по гривневым бумагам были следующие:

  • 3-месячные: 10,50%, +50 б.п.;
  • 6-месячные: 10,75%, +5 б.п.;
  • 1-летние: 11,77%, +7 б.п.;
  • 1,5-летние: 11,88%, +9 б.п.;
  • 2-летние: 12,65%, + 1 б.п.;
  • 3-летние: 12,85% (ставка не изменилась);
  • 5-летние: 13,00%, + 25 б.п.
267816931_4579862845415740_4849315565556

Наибольший спрос был сосредоточен на бумагах со сроком обращения в три месяца, от продажи которых в бюджет привлекли 2,2 млрд гривен. Всего гривневые облигации принесли бюджету 5,8 млрд.

Долларовые ОВГЗ предлагали с оборотом в 2 года по ставке 3,9%. От их продаж привлечено 68,9 млн долларов.

ОВГЗ, номинированные в евро, предлагались со сроком обращения в год и ставкой 2,5%. Они принесли в бюджет 102,5 млн. евро.

Новости

analytics