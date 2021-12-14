Минфин продал почти 11 млрд грн облигаций

Министерство финансов привлекло 10,77 млрд гривен на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы ведомства, всего было предложено девять выпусков ценных бумаг, в том числе два – номинированные в долларах и евро. Срок обращения и ставки по гривневым бумагам были следующие:

3-месячные: 10,50%, +50 б.п.;

6-месячные: 10,75%, +5 б.п.;

1-летние: 11,77%, +7 б.п.;

1,5-летние: 11,88%, +9 б.п.;

2-летние: 12,65%, + 1 б.п.;

3-летние: 12,85% (ставка не изменилась);

5-летние: 13,00%, + 25 б.п.

Наибольший спрос был сосредоточен на бумагах со сроком обращения в три месяца, от продажи которых в бюджет привлекли 2,2 млрд гривен. Всего гривневые облигации принесли бюджету 5,8 млрд.

Долларовые ОВГЗ предлагали с оборотом в 2 года по ставке 3,9%. От их продаж привлечено 68,9 млн долларов.

ОВГЗ, номинированные в евро, предлагались со сроком обращения в год и ставкой 2,5%. Они принесли в бюджет 102,5 млн. евро.