ЕС собрался реформировать Шенгенскую зону из-за COVID-19 и мигрантов

Европейская комиссия предложила усовершенствовать механизм защиты Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19 и миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, сообщает Новое время.

В Еврокомиссии предлагают создать механизм защиты Шенгенской зоны «в случае серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности, которая ставит под угрозу общее функционирование территории без внутреннего пограничного контроля».

В случае возникновения мигрантских кризисов на границе, предлагается, в частности сокращать работу контрольно-пропускных пунктов и усиливать охрану внешней границы ЕС. Заявки беженцев могут рассматривать на приграничной территории.

Также странам Евросоюза предлагается заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, благодаря чему можно будет «депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственного прибыл нарушитель».

В случае «всеобщей угрозы» также предлагается усилить меры контроля и безопасности на внутренних границах Евросоюза.