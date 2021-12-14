"Омикрон" подтвердили в 77 странах: ВОЗ рекомендует карантин
Новый штамм болезни COVID-19 Омикрон был зафиксирован уже в 77 странах. Об этом говорится на сайте ВОЗ, сообщает Укринформ.
"На данный момент 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом Омикрон, и реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Даже если Омикрон действительно вызывает менее тяжелое течение заболевания, большое количество случаев заболевания может снова лечь тяжким бременем на неподготовленные системы здравоохранения, считают в ВОЗ.
"Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма Омикрон с помощью ограничительных мер, работающих сегодня", - добавил глава ВОЗ.