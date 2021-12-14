В Минздраве назвали число украинцев, пропустивших вторую дозу вакцины

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Корреспондент.

"Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу" , - заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве отметили, что данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в пять раз выше риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от коронавируса.

Кузин напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день, Moderna - 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 дней, Oxford/AstraZeneca - 28 дней.