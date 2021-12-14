В зоне ООС ранило бойца ВСУ
14 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил вследствие обстрела со стороны оккупантов ранение получил украинский военный, сообщает Укринформ.
Об этом информирует в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка «Схід». 14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТГ «Схід».
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.
Уточняется что состояние здоровья раненого бойца - средней тяжести.
«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», - подчеркивают в ОТГ «Схід».