В зоне ООС ранило бойца ВСУ

14 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил вследствие обстрела со стороны оккупантов ранение получил украинский военный, сообщает Укринформ.

Об этом информирует в Фейсбуке оперативно-тактическая группировка «Схід». 14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТГ «Схід».

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение» , - говорится в сообщении.

Уточняется что состояние здоровья раненого бойца - средней тяжести.