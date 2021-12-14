Число жертв взрыва бензовоза на Гаити возросло до 60
Вследствие взрыва автоцистерны на Гаити погибли по меньшей мере 60 человек, десятки пострадавших госпитализированы, сообщает Укринформ.
"По состоянию на это время мы обнаружили 60 погибших", - цитирует AFP заместителя мэра города Кап-Аитьен, где произошла трагедия, Патрика Алмонора.
Он добавил, что поисковые работы на месте взрыва продолжаются.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри сообщил, что больницы, куда госпитализировали десятки раненых, нуждаются в дополнительных средствах. В связи с этим в городе развернут полевые госпитали.