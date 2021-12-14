Белый дом озвучил главную цель визита помощницы Блинкена в РФ

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии доктор Карен Донфрид на встречах в Москве подчеркивает недопустимость военной эскалации у границ Украины.﻿ Об этом сказала во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

«Карен Донфрид находится в Москве, где встречается с российским руководством, чтобы выразить нашу обеспокоенность в связи с силовой эскалацией РФ вблизи Украины» , - отметила пресс-секретарь администрации Байдена.

Она добавила, что помощница госсекретаря США на переговорах с представителями российских властей подчеркивает готовность Вашингтона к разрешению конфликта на востоке Украины.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что накануне Донфрид на встречах с руководством Украины подтвердила приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности, а также «обсудила пути продвижения вперед».

Псаки подчеркнула, что визиты Донфрид в Украину и РФ, а также другие усилия США преследуют цель сохранения дипломатического подхода, который должен привести к деэскалации в регионе.