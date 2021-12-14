В Каменце-Подольском снова подожгли авто местного депутата

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине подожгли автомобиль депутата городского совета Олеси Понятовской - это уже второй подобный инцидент с начала года, сообщает Укринформ.

«Снова Каменец всколыхнул дерзкое преступление... Посреди белого дня на территории коммунального предприятия неизвестный мужчина совершил поджог автомобиля депутата фракции ВО «Свобода», директора этого предприятия – Олеси Понятовской. Не забыл еще никто, как в начале этого года был уничтожен таким же образом ее же автомобиль» , - написал в Фейсбуке городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко.

В секторе коммуникации полиции Хмельницкой области корреспонденту Укринформа сообщили, что пожар самостоятельно ликвидировали работники предприятия. Правоохранители провели осмотр места происшествия. Сведения о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).