Макрон и Путин договорились о новых переговорах

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин договорились провести до конца этого года новый разговор, сообщает ТАСС.

"Они [президенты] договорились переговорить снова до конца года, чтобы вернуться к рассмотренным вопросам" , - говорится в коммюнике Елисейского дворца дворца по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов двух стран.

В ходе обмена мнениями главы государств также обсудили обстановку на белорусско-польской границе, ситуацию в Украине и пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, отмечается в сообщении.