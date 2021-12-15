Саакашвили рискует стать инвалидом - грузинский медик
Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться, сообщает Интерфакс.
"Сейчас у Михаила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", - заявил журналистам врач из грузинского центра "Эмпатия" Отар Тоидзе.
По его словам, центр "Эмпатия" направил письма в специализированные медицинские учреждения нескольких стран с просьбой принять Саакашвили на лечение.
"Клинику надо подобрать в соответствии с состоянием пациента и с его согласия. Мы направили письма в несколько зарубежных клиник, в том числе в Германию, но ответ пока запаздывает", - сказал Тоидзе.
За состоянием здоровья Саакашвили в военном госпитале в Гори наблюдают три группы врачей - официальный медицинский консилиум, созданный при Минюсте Грузии, врачи которого осуществляют реальное лечение. Вторая группа медиков создана при Народном защитнике Грузии, она консультативная. Третья группа из центра "Эмпатия", на допущении которой в госпиталь настаивал сам Саакашвили.