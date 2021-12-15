Космический зонд впервые побывал в атмосфере Солнца

Автоматическая межпланетная станция для исследования Солнца Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях солнечной атмосферы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые в истории космический аппарат прикоснулся к Солнцу. Зонд NASA Parker Solar пролетел через верхние слои атмосферы солнца - её корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях" , - информировало NASA.

В сообщении отмечается, что в будущем зонд продолжит совершать пролёты через корону Солнца для сбора большего количества данных.

"Первый пролёт через корону, продлившийся всего несколько часов, это только один из множества запланированных в рамках миссии. Parker продолжит вращаться вокруг Солнца, достигая максимального приближения около 3,83 млн миль над его поверхностью" , - добавили в NASA.

По данным космического управления, следующий пролёт ожидается в январе 2022 года.

Зонд был запущен в августе 2018 года с помощью ракеты Delta-IV с мыса Канаверал в штате Флорида. Среди главных задач зонда: исследование причин нагревания солнечной короны и ускорения солнечных ветров.