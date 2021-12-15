Одна украинская область может снова "покраснеть"

Одесская область из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией может вернуться в красную зону карантина. В среднем в сутки в регионе фиксируют 500-600 новых случаев заболевания, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 14 декабря, местным СМИ рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.﻿ По его словам, если такая динамика будет сохраняться и в дальнейшем, то в Одесской области вновь введут ограничения красной зоны.

"Несмотря на спад заболеваемости в Украине, в Одесской области не сворачивают дополнительные койки, а помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях" , - сказал Гончаров.

Он же отметил, что в больницах первой волны на сегодяншний день находится 621 больной коронавирусом, второй волны - 538.