Одна украинская область может снова "покраснеть"
Одесская область из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией может вернуться в красную зону карантина. В среднем в сутки в регионе фиксируют 500-600 новых случаев заболевания, сообщает Корреспондент.
Об этом во вторник, 14 декабря, местным СМИ рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. По его словам, если такая динамика будет сохраняться и в дальнейшем, то в Одесской области вновь введут ограничения красной зоны.
"Несмотря на спад заболеваемости в Украине, в Одесской области не сворачивают дополнительные койки, а помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях", - сказал Гончаров.
Он же отметил, что в больницах первой волны на сегодяншний день находится 621 больной коронавирусом, второй волны - 538.
"Реанимационные койки загружены на 100%", - добавила директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева.