В Польше создали одежду, способную реагировать на стресс

Модельер из Польши Ига Венглинская разработала первую в мире одежду, которая реагирует на степень стресса своего владельца. Модная линейка направлена на визуализацию нервного состояния человека, давая ему возможность взять себя в руки и успокоиться, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам западных СМИ, в специальный материал из полисенсора вшиты специальные датчики, направленные на поглощение стрессовой энергии, которую производит организм в критической ситуации.

"Создание этой эмоциональной линейки основано на опыте, который построен на сенсорном замещении. Сенсорное замещение – это когда мозг берет информацию от одного чувства, такого как прикосновение, и преобразует его в восприятие другого чувства, например зрения. Он обычно используется, чтобы помочь людям с ослабленным зрением использовать осязание для чтения шрифта Брайля" , – рассказала Венглинска, знакомя публику со своим изобретением.

Эмоциональная одежда реагирует на частоту сердечных сокращений, температуру и активацию потовых желез с помощью датчиков, которые, в свою очередь, вызывают изменения визуального освещения. Стресс обычно вызывает повышение температуры и учащенное сердцебиение.

Один из топов с длинными рукавами облегает фигуру и украшен гладкой водолазкой. Он реагирует на температуру тела и частоту сердечных сокращений, меняя цвет с черного на полупрозрачный и наоборот.