Погода на Николая и Новый год: синоптик дал прогноз

В День Святого Николая, 19 декабря, в Украине прогнозируют аномально теплую погоду. В канун Нового года, 31 декабря, мороза и снега также ожидать не стоит. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, сообщает Обозреватель.

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В субботу, 18 декабря, возможен небольшой мороз, однако днем по всей стране будут наблюдаться преимущественно плюсовые температуры, также возможны осадки.

"19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать" , – сказал он.

Более того, сильных холодов не предвидится в Украине до конца года. По словам синоптика, вторая декада декабря в целом будет теплой и нетипичной для зимы.

В последние дни текущего года в Украине будет доминировать нехарактерная для зимы погода – то есть будет теплее, чем обычно. Температура будет колебаться от минусовой ночью до плюсовой днем.