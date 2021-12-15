О чем нельзя говорить с мужчиной: 5 запретных тем

Психологи считают, что некоторые обычные темы или повадки в разговорах мужчины воспринимают иначе, чем женщины. "Опасными" чаще всего называют темы, которые каким-то образом задевают мужское самолюбие или уменьшают значимость самой женщины в глазах партнера, сообщает Обозреватель.

Подобные разговоры лучше не поднимать без серьезной причины, а если и делать это, то очень осторожно. Какие темы могут подорвать доверие и испортить отношения – читайте далее в подборке.

1. Критика его родителей

Если у вашего партнера хорошие отношения с родителями, ваше мнение ничего не поменяет и будет восприниматься как придирчивость.

В принципе критиковать кого-либо, кто близок и дорог мужчине, без серьезных причин не стоит. Он попытается защитить родственника или друга и ситуация может превратиться в конфликт.

Отношения с родителями. Источник: Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels

2. Высмеивание поведения или внешности мужчины

Нам всем неприятны люди, которые нас унижают. Если это, пускай и непреднамеренно, делает вторая половинка, самооценка может упасть еще больше. Отношениям это точно не пойдет на пользу.

Психотерапевт Иван Фенин уверен, что мужчины чаще всего более уязвимые внутри, чем женщины, и более инфантильные. Важно помнить: то, что одной стороной воспринимается как шутка, может быть понято другой как оскорбление.

3. Сексуальные успехи с бывшими

Даже при самых доверительных и прочных отношениях разговоры на эту тему могут быть опасными. Есть все шансы, что партнер невольно начнет сравнивать себя с другим.

Сюда же можно отнести разговоры-фантазии о знаменитостях. Мужчине вряд ли будет приятно думать, будто ты встречаешься с ним только потому, что тот, другой, тебе не по зубам.

4. Жалобы на свою внешность и фигуру

Как показывает практика, мужчины могут не замечать какого-то изъяна, если женщина сама не укажет на него. Кроме того, если партнерша будет постоянно рассказывать, какая она некрасивая, то, вполне вероятно, убедит в этом и себя, и его.

Что касается обсуждения своего веса, то в этом случае много мужчин теряется и не знает, как правильно отвечать. Они могут и не думать, что у любимой есть лишние килограммы – а просто недостаточно "убедительно" об этом говорить. Ссора при таком сценарии очень даже вероятна.

5. Лишние физиологические подробности

С любимым человеком важно обсуждать свое здоровье, самочувствие. Знание цикла, например, может подсказать мужчине, почему у его избранницы плохое настроение.

Однако чрезмерно посвящать мужчину во все подробности и буднично рассказывать, к примеру, о том, почему ты так долго пробыла в санузле, – не лучшая идея. Это убивает всю романтику.