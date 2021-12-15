Нидерланды на месяц продлили карантин

Власти Нидерландов продлили действие мер по борьбе с коронавирусом до 14 января 2022 года.﻿ Об этом во время пресс-конференции сказал в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Укринформ.

"Меры предупреждения распространения коронавируса будут продлены до 14 января" , - отметил он.

Рютте заявил, что новые ограничения должны помочь предотвратить дальнейшую перегрузку больниц.

Таким образом, соблюдение дистанции 1,5 метра остается обязательным, супермаркеты и аптеки будут работать до 20:00, кафе, рестораны, спортивные клубы, музеи будут закрываться в 17:00. На дому не разрешается принимать более четырех человек в возрасте от 13 лет.

Пожилым людям рекомендуется максимально ограничить контакты даже с детьми и внуками.

Документ, подтверждающий полную вакцинацию, сертификат о выздоровлении или негативном тесте на коронавирус остается обязательным для всех от 13 лет в сфере общественного питания, театров, концертных залов, музеев, спортивных площадок и кинотеатров.