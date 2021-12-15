В НАТО ожидают, что через два года все офицеры ВСУ заговорят по-английски

Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины позволяет надеяться, что к 2024 году на нем смогут общаться все офицеры ВСУ, сообщает Укринформ.

Такое мнение высказал советник по профессиональному военному образованию подполковник Стасис Палдунас во время «круглого стола» на тему: «Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед». В частности, он упомянул о дорожной карте по изучению английского языка Министерства обороны Украины.

«Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке» , - сказал Палдунас.

При этом он заметил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь советник по вопросам подготовки сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.

«Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблематичные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ» , - считает Спавичюс.

Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.