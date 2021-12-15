Мальта легализовала выращивание каннабиса

Парламент Мальты во вторник одобрил закон, легализующий выращивание и хранение каннабиса для личного использования, сообщает Укринформ.

"Взрослым разрешат носить с собой до семи граммов каннабиса, а дома выращивать не более четырех растений. Однако потреблять его в общественных местах и ​​на глазах детей будет запрещено" , - цитирует закон BBC.

Согласно принятому закону, лицам, у которых выявят более семи граммов каннабиса, грозит штраф до 100 евро. За курение в общественных местах будут штрафовать на 235 евро, а в присутствии лиц моложе 18 лет – до 500 евро.

Законом предусмотрено создание союзов для продажи готового каннабиса или его семян – таким образом будет регулироваться оборот наркотика. Один человек сможет быть членом только одного союза.