"Укроборонпром" готов увеличить производство вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром" готов при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники в связи с ситуацией в Украине, сообщает Корреспондент.

"Страна-агрессор продолжает расшатывать ситуацию в Украине. РФ прибегает и к кибершпионажу, и к пропаганде, и, конечно, к энергетическим рычагам влияния, как сокращение транзита газа через украинскую ГТС, а также повышение европейских цен на газ. Очевидно, с целью политического давления на соседние государства и для поддержания напряжения в регионе РФ периодически прибегает к практике переброски военных подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной" , - заявил генеральный директор ГК Юрий Гусев.

Он отметил, что ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обостряется, в оккупированном Крыму "продолжаются меры по милитаризации, усилилась разведывательная деятельность РФ против Украины".

Учитывая ситуацию, Укроборонпром отмечает, что предприятия-участники готовы при необходимости увеличить объемы производства вооружения и военной техники.