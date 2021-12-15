Умер брат основателя КНДР Ким Ир Сена

Ким Ен Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года, сообщает ТАСС.

По данным агентства Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ, нынешний лидер страны Ким Чен Ын направил во вторник венки и выразил соболезнования в связи с его смертью, о дате которой не сообщается.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и после прихода Ким Ир Сена к власти занимал ряд руководящих постов. В частности, он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году его на этой должности сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена. В 1993 году Ким Ен Чжу вернулся в политику, став членом Политбюро, а с 1998 года занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).