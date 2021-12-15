США согласны снять санкции с Ирана

Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Такое заявление сделала американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд, сообщает Корреспондент.

"Президент США Джо Байден дал четко понять - он готов вернуться к соблюдению Штатами обязательств в рамках СВПД, если Иран сделает то же самое. Мы полностью готовы снять санкции, несоответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки" , - сказала Томас-Гринфилд.

"Мы, однако, не можем позволить Ирану ускорить свою ядерную программу и затянуть переговоры. Я с сожалением говорю, что именно это и происходит на переговорах в Вене" , - добавила Томас-Гринфилд.

Она считает, что к возобновлению переговоров Иран "приурочил" новые провокации.

Известно, что в октябре официальный представитель Госдепартамента заявил, что США согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. По его словам, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и воплотить их в жизнь.