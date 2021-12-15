Hubble снял уникальную галактику и заодно звезду с шипами

На снимке заснята не только галактика в Созвездии Печи, но и две другие яркие точки, находящиеся либо в Млечном пути, либо очень далеко даже от NGC 1317, сообщает Сегодня.

Фотография была опубликована на официальной странице Европейского космического агентства в социальной сети Instagram.

Эта галактика – парная, поясняет агентство, но более крупный сосед NGC 1317 – NGC 1316 – находится вне поля зрения Hubble.

Что интересно, снятая галактика сопровождается на изображении двумя объектами из очень разных частей Вселенной.

Например, яркая точка, окруженная крестообразным узором, – это звезда из нашей галактики, окруженная дифракционными шипами.

Тем временем более красное удлиненное пятно - далекая галактика, лежащая далеко за пределами NGC 1317.