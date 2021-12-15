"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Лондоне

Доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне стал Омикрон – в последние дни на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании, сообщает Укринформ.

Согласно материалам одного из британских таблоидов, со ссылкой на руководителя отдела общественного здравоохранения Лондона Кевина Фентона, последний мониторинг заболеваемости коронавирусом в столице Британии показывает, что более 50% зафиксированных случаев приходится на Омикрон. Таким образом, эта мутация вытесняет Дельта-штамм.

Кроме того, как отмечается, в настоящее время в лондонских больницах находятся 1360 пациентов с коронавирусной инфекцией – это самый большой показатель с начала марта.

Хотя многими пациентами, особенно вакцинированным, Омикрон переносится легче, чем Дельта.