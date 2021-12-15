Курс валют НБУ на 15 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 14 декабря, вырос до уровня 27.00 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 30.53 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 35.76 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 22 коп до 29.34 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 6.59 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.998500
|EUR
|Евро
|30.534000
|RUB
|Рубль
|0.367020
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.764900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.344600
|PLN
|Польский злотый
|6.594300