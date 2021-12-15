Toyota планирует выпускать 30 моделей электрокаров к 2030 году

Президент японской компании Toyota Тоеда Акио объявил о новой стратегии в отношении производства электромобилей, сообщает Укринформ.

Как пишет NHK, согласно обнародованному во вторник плану, к 2030 году Toyota представит на рынок 30 моделей электромобилей. И в том же году общий объем их продаж достигнет 3,5 миллиона единиц. В частности, все люксовые модели Lexus, продаваемые в США, Европе и Китае, будут электрическими.

Кроме того, как сообщается, Toyota к 2030 году планирует инвестировать в разработку аккумуляторов до 2 трлн иен или примерно 18 млрд долларов.

«Тоеда сказал журналистам, что компания пересмотрела свои цели в сторону повышения, приняв во внимание энергетическую политику правительств разных стран. Он подчеркнул важность гибкого ответа на перемены в будущем» , - говорится в сообщении.

Как добавляет NHK, по его словам, компания хотела бы продолжать предлагать клиентам выбор «до тех пор, пока не будет четко определен путь к декарбонизации общества».