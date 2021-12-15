Резников посетил базу ВМС Швеции

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках официального визита в Королевство Швеция посетил базу Четвертой флотилии ВМС этой страны, сообщает Укринформ.

Как информирует Минобороны Украины, глава оборонного ведомства встретился с командующей Военно-морскими силами Швеции контр-адмиралом Евой Скуг Хаслум.

Украинскую делегацию ознакомили с назначением, структурой и основными возможностями Четвертой флотилии, образцами вооружения и военной техники, а также со специальными средствами амфибийного полка ВМС Швеции.