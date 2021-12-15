Штаты передадут Афганистану миллион доз вакцины и финпомощь
Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст заявил о намерениях передать через программу COVAX дополнительно миллион доз вакцины от коронавируса, сообщает Новое время.
«Соединенные Штаты предложили народу Афганистана один миллион дополнительных доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX, в результате чего общее количество доз вакцины достигло 4,3 млн», — заявил Уэст.
Он также отметил, что дополнительно Афганистану будет выделено 474 миллионов долларов.
«Мы поддерживаем афганский народ», — добавил Уэст.