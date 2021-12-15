Киев застроят новым форматом жилья: дешевых квартир станет меньше
Постепенная ориентация отечественных компаний на создание крупных жилых массивов по принципу "нового города" может стать важным элементом в развитии первичного рынка жилья Киева, сообщает UBR.
Такой формат предусматривает создание самодостаточных, интегрированных в окружающую среду жилых пространств со всем необходимым для комфортной жизни, работы, отдыха, занятий спортом и т.д. Такое мнение высказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.
Подобные проекты, по его утверждению, будут соответствовать мировым стандартам энергосбережения и будут строиться с использованием самых современных технологий.
"В новых масштабных проектах окружающая среда станет доминантой, а жилые дома и надлежащая инфраструктура для максимально комфортной жизни (это и вместительные детские сады, школы, спортивные, прогулочные зоны, паркинги) будут органически "вплетены" в природную среду", – подчеркнул он.
По его словам, себестоимость возведения таких объектов может на 30-35% быть выше обычных проектов комфорт-класса. А к 2025-2027 годам в Киеве доля новых масштабных проектов может составить 25-30% от всего предложения на первичном рынке жилья.
"При благоприятных условиях, в ближайшие 5 лет доля масштабных проектов будет составлять около трети от всего возводимого жилья", – подытожил Михаил Подвысоцкий.