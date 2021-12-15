В Украине создали уникальный электросамокат-внедорожник

Такую технику для бездорожья под названием Буцефал создали львовские инженеры, сообщает Новости Ю.

Электросамокат получил серьезное усовершенствование, предложенное украинскими инженерами. В частности, разработчики добавили ключ зажигания, чтобы техника не вызвала интерес грабителей. Для комфортной ночной поездки самокат оснащен мощными передними и задними фарами.

Электросамокат может развивать довольно серьезную скорость – 60 километров в час, а запас хода такой, как у бюджетного электрокара – 100 километров. Для полной зарядки батарей нужно 5 часов.

Вес электросамоката составляет около 50 килограммов.

Примечательно, что себестоимость бюджетной модели достигает 40 тысяч гривен. Довольно высокая цена, как для электросамоката, продиктована тем, что это все-таки дорожная версия, обладающая выдающимися характеристиками.

В планах инженеров доработать дизайн внедорожного электросамоката «Буцефал», улучшив его управляемость.