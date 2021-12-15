В Гонконге десятки человек заблокированы в ТЦ из-за пожара
В Гонконге сильный пожар в торговом центре (ТЦ). В результате в здании заблокированы десятки людей, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили утром 12:37 по местному времени (6:37 по киевскому времени). По некоторым данным, изначально около 100 человек находились на крыше охваченного огнем здания.
Согласно предварительной информации спасателей, примерно 20 человек уже эвакуированы, однако десятки посетителей по-прежнему остаются в центре. Информации о пострадавших не поступало.