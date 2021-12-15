Названа самая полезная опция автомобилей Nissan

Система оповещения Nissan Easy-Fill Tire Alert научилась сообщать при подкачке шин, когда давление в шине нормализуется. В Nissan уверены, что эта функция способна ежегодно сохранять до 600 человеческих жизней, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Недостаточное давление в шинах, как и чрезмерное, отрицательно влияет и на расход топлива, и на корректную работу всех электронных ассистентов в современном автомобиле. Система Nissan Easy-Fill Tire Alert за несколько лет доказала свою эффективность. Сам японский автопроизводитель недавно назвал ее одной из самых важных в своих новых авто.

Вот как она работает. Когда водитель хочет подкачать колеса по сигналу системы контроля давления, он должен оставить зажигание включенным. При росте давления в шинах машина мигнет "аварийкой", когда давление в подкачиваемом колесе достигнет нормы - посигналит. Если продолжать качать сверх нормы, то звуковой сигнал повторится несколько раз.

По данным японского автопроизводителя, только в США ежегодно происходит около 11 тысяч ДТП, связанных с шинами. Расчеты автопроизводителя говорят, что если бы все машины имели системы контроля давления и подсказки при накачивании, количество аварий удалось бы снизить почти вдвое.

Nissan планирует лоббировать обязательную установку такой системы сначала в США, а потом и по всему миру, как это раньше произошло с системой контроля давления в шинах.