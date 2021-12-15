Как правильно выбрать елку к новогодним праздникам

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали рекомендации, как выбрать искусственную елку или живую ель для празднования Нового года, сообщает Страна UA.

При покупке искусственной елки ЦОЗ советует украинцам обратить внимание на следующие факторы:

Огнестойкость. Некоторые синтетические материалы обладают свойством мгновенно загораться.

Запах. Искусственные елки из некачественного материала могут пахнуть "химией", а не Новым годом, а еще и выделять токсичные вещества.

Состав. Обычно искусственные елки изготовляют из поливинилхлорида (ПВХ). Такие елки содержат вредные соединения свинца и при нагревании от гирлянд выделяют вредное вещество хлороводород, подобно ядовитому газу фосгена.

В ЦОЗ рекомендуют при покупке искусственного деревца обратить внимание на упаковку, там обязательно должен быть указан состав изделия. Лучше выбирать елки, изготовленные из огнестойкого полиэтилена или пластика.

Кроме того, в Центре общественного здоровья дали ряд советов, как выбрать живую елку к празднику: