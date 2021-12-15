Немцы являются пацифистами – Климкин о блокировке ФРГ поставок оружия

Блокирование Германией снабжения НАТО оружием для Украины объясняется пацифистическими взглядами немцев, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Лично ли Меркель блокировала? Вряд ли это можно сказать. Когда канцлер лично блокирует поставку снайперских винтовок – это возможно, но для Германии это, скорее, исключение.

Мы знаем, что немецкая система продажи оружия сложная. Немцы являются пацифистами, немецкое общество очень не любит, когда оружие поставляется, — как бы чего не вышло" , – сказал он.

Украинский дипломат сообщил, что "за все это время с Германией было очень сложно иметь дела в поставках".

"Хорошо помню, когда даже высокоточные станки было очень сложно пробивать в Германии, это даже не оружие, а товары двойного назначения. Это немецкий интерес держать ситуацию под контролем, влиять на ситуацию" , – считает Климкин.

Также политик заверил, что история с поставками оружия — конфиденциальная, и "в рамках НАТО никто ничего открыто не говорит".