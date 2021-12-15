Новый праздник и защита животных: что сегодня рассмотрит ВР

Сегодня Рада проводит заседание. В повестке дня законопроекты об авиационных правилах и усилении защиты животных, а также назначение членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на три вакантные должности по квоте парламента.﻿ Об этом, ссылаясь на повестку дня Рады, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Нардепы рассмотрят в первом чтении такие законопроекты:

об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности - 5877,

относительно усовершенствования оказания медицинской помощи - 6306,

о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство - 5688,

об установлении праздничного дня - Дня Украинской Государственности - 5864,

Среди законопроектов, которые рассмотрят во втором чтении: