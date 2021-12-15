Зачем класть разрезанный лимон рядом с кроватью перед сном

Вы ложитесь спать рано, но, просыпаясь утром, все еще чувствуете себя уставшим словно не спали вообще? Все, что Вам нужно сделать, это разрезать наполовину лимон и положить его рядом с кроватью или же поместить в стакан с водой у постели. Эффект будет потрясающий, сообщает Вести.

Благодаря питательным веществам лимоны особенно полезны. Но, кроме того, чтобы их есть, можно получить массу преимуществ, просто порезав цитрусовые и положив их вечером рядом со своей кроватью.

Бодрящий аромат

Как показывают результаты исследования Национального центра биотехнологической информации Германии, лимоны улучшают настроение и, следовательно, могут облегчить подъем по утрам.

Цитрусовые обеспечивают повышение серотонина и, следовательно, уровня гормона счастья и хорошего самочувствия. Таким образом, тропические фрукты в спальне помогут вам лучше встать с постели по утрам, а также распространят приятный аромат, который сделает вас свежим и бодрым утром.

Помощь при простуде

Если вы страдаете от заложенного носа и простуды, этот трюк все равно может подарить вам спокойную ночь. Для этого положите нарезанный лимон на тарелку и посолите. Затем поставьте его рядом с кроватью, и получите пользу для своих дыхательных путей.

Исследователи выяснили, что это домашнее средство оказывает антибактериальное действие на носовые пазухи и положительно поддерживает иммунную систему. Если это слишком сложно для вас, можете использовать лимонное эфирное масло в ароматической лампе или положить вату с ним рядом с кроватью.