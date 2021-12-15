Чубаров оценил риск вторжения России в Украину

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что вероятное вторжение Российской Федерации в Украину может произойти даже раньше начала 2022 года. По его словам, на это указывает сразу несколько факторов, сообщает Обозреватель.

Чубаров отметил что помимо концентрации российских войск у границ Украины на федеральных каналах в РФ "нагнетается безумный уровень остервенения" в отношении Украины.

"Если учесть только два фактора последнего времени: концентрацию российских войск у границ Украины, безумный уровень остервенения российских федеральных каналов в отношении Украины, то создается впечатление, что россияне могут и не подождать до начала 2022 года" , - написал Чубаров.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст заявил, что президент России Владимир Путин сконцентрировал свои войска у границ Украины из-за провала кремлевской политики по Донбассу.

В свою очередь в комитете Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заверили, что сейчас ситуация на украинских границах контролируемая и оснований для паники нет.