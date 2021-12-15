Нефть подешевела

Котировки нефти снижаются на торгах в среду на фоне неопределенности на рынке и опасений, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса, сообщает Интерфакс.

К 7:10 по Киеву февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,1%), до $72,89 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,69 (0,9%) - до $73,7 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,92 (1,3%), до $69,81 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,56 (0,8%), до $70,73 за баррель.

14 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть на текущий и следующий год на 100 тысяч баррелей в сутки, отметив, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на топливо.

Дополнительное давление на нефть оказала американская валюта, остающаяся вблизи недельного максимума. Сильный доллар снижает привлекательность нефти в качестве инструмента для инвестиций для держателей других валют.

"Вероятность некоторого ускорения темпов сворачивания стимулов со стороны Федрезерва повысилась, процентные ставки в США могут вырасти, что поддерживает доллар и негативно сказывается на ценах на нефть", - сказал Джим Риттербуш из Ritterbusch and Associates LLC.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократились на 815 тысяч баррелей, говорят источники. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились почти на 2,3 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы в среду, и опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидают, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.