Японские ученые разработали вакцину для уничтожения клеток старения

Японские ученые опубликовали в журнале Nature Aging работу, описывающую вакцину для уничтожения так называемых "клеток-зомби", повреждающих соседние клетки. Считается, что эти клетки ответственны за такие возрастные заболевания как, например, жесткость артерий и остеопороз, сообщает Российская газета.

Эффективность вакцины была доказана на мышах. В качестве мишени для лечения новой вакциной был определен гликопротеин B неметастатической меланомы (GPNMB). Ученые создали пептидную вакцину на основе аминокислоты. Вакцина способствует созданию антител, в конечном итоге уничтожающих стареющие клетки и очищающих закупоренные сосуды. Продолжительность жизни мышей увеличилась, степень атеросклероза уменьшилась, метаболизм улучшился.

Исследование показало, что вакцинация против Gpnmb может быть потенциальной стратегией для новых методов возрастной терапии, особенно для лечения метаболической дисфункции и атеросклероза.