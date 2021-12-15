Законопроект о переходном периоде не нарушает Минские договоренности - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что Россия всегда комментирует украинское законодательство. По ее словам, все, что не нравится россиянам, они называют выходом из Минска, пишет Иванна Шовкун, РБК-Украина.

Глава Минреинтеграции не согласна с тем, что законопроект о переходном периоде нарушает Минские договоренности.